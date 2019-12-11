Челси - Лилль - 2:1 Видеообзор

Лондонский "Челси" только в последнем туре группового турнира Лиги чемпионов сумел себе гарантировать место в плей-офф. Дома "синие" принимали французский "Лилль" и добыли победу со счетом 2:1.
Победа позволила "аристократам" занять второе место в квартете и пробиться в число 16 лучших коллективов турнира.
Голами в составе англичан еще в первом тайме отметились Абрахам и Аспиликуэта. За гостей единственный гол забил Реми.
Челси - Лилль 2:1
Голы: Абрахам, 19, Аспиликуэта, 35 - Реми, 78
Челси: Кепа - Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Эмерсон - Ковачич (Маунт, 82), Жоржиньо, Канте - Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 72), Пулишич (Хадсон-Одои, 62)
Лилль: Меньян (Леонардо, 72) - Пье, Джало, Габриэль, Челик - Шека, Майя (Бамба, 66), Сумаре - Язычи, Реми, Араужо (Санчеш, 82)
Предупреждения: Зума — Челик, Шека