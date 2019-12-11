Челси - Лилль - 2:1 Видеообзор

Лондонский "Челси" только в последнем туре группового турнира Лиги чемпионов сумел себе гарантировать место в плей-офф. Дома "синие" принимали французский "Лилль" и добыли победу со счетом 2:1.

Победа позволила "аристократам" занять второе место в квартете и пробиться в число 16 лучших коллективов турнира.

Голами в составе англичан еще в первом тайме отметились Абрахам и Аспиликуэта. За гостей единственный гол забил Реми.

Челси - Лилль 2:1

Голы: Абрахам, 19, Аспиликуэта, 35 - Реми, 78

Челси: Кепа - Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Эмерсон - Ковачич (Маунт, 82), Жоржиньо, Канте - Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 72), Пулишич (Хадсон-Одои, 62)

Лилль: Меньян (Леонардо, 72) - Пье, Джало, Габриэль, Челик - Шека, Майя (Бамба, 66), Сумаре - Язычи, Реми, Араужо (Санчеш, 82)

Предупреждения: Зума — Челик, Шека