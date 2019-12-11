Шахтер - Аталанта: стартовые составы

Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и итальянской "Аталанты" на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 11 декабря. "Апостроф" проведет онлайн трансляция матча Шахтер - Аталанта из Харькова.

Начало встречи в 19:55.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Додо, Степаненко, Коваленко, Патрик, Тайсон, Тете, Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос, Дентиньо, Марлос, Коноплянка, Соломон

Аталанта: Голлини, Паломино, Масьелло, Джимсити, Госенс, Фройлер, де Рон, Кастань, Пашалич, Гомес, Муриэль

Запасные: Спортьелло, Арана, Барроу, Хатебор, Ибаньес, Малиновский, Траоре

Обслужит матч немецкая бригада арбитров во главе Феликсом Цвайером. Ему будут ассистировать судьи на линиях Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер. Резервный арбитр - Роберт Шредер.

Напомним, что в 5-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Манчестер Сити", "Аталанта" обыграла загребское "Динамо".