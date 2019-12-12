RU  UA  EN

четверг, 12 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.40
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

12 декабря

11:24
Под Киевом из-за тумана произошло смертельное ДТП: видео с места
11:17
Тина Кароль и Юлия Санина выпустили совместный трек "Вільна" - текст певицам написала alyona alyona
11:04
Пусть весь мир подождет: сеть взбудоражило видео огромного кортежа в Киеве
10:55
Жертв страшного пожара в Одессе можно было спасти: всплыли данные о смертельной "ловушке"
10:28
По наводке России? В Румынии внезапно задержали Чубарова: подробности
10:14
Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы блистала на приеме в Букингемском дворце: фото
10:05
Удар по карману и не только: какие "сюрпризы" готовят украинцам в новом Трудовом кодексе
09:12
Смертельный пожар в Одессе: спасатели сделали важное заявление о судьбе пропавших без вести
08:49
Боевики устроили подлые провокации на Донбассе, ранены бойцы ВСУ: в сети волна гнева
08:37
Пытается спастись от "террористов": сеть взбудоражило фото вокзала в Крыму
07:57
На Донбассе самоликвидировался боевик ДНР с позывным "Гуня": фото
07:00
Как приготовить отменное фуа-гра дома: пошаговый рецепт и советы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Аталанта" повторила рекорд Лиги чемпионов: к этому всегда причастны украинцы

четверг, 12 декабря 2019, 09:53
переглянути новину українською

"Аталанта" стала первым клубом в истории, который сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов, стартовав с трех поражений в групповом турнире.

Итальянский клуб в первом круге проиграл загребскому "Динамо" (0:4), донецкому "Шахтеру" (1:2) и "Манчестер Сити" (1:5), но во втором - набрал семь очков с "Динамо" (2:0), "Шахтером" (3:0) и "Манчестер Сити" (1:1). В итоге, "Аталанта" набрала семь очков и заняла второе место в группе.

В сезоне-2002/03 похожим достижением отметился "Ньюкасл". Тогда английский клуб также проиграл все три первых матча: киевскому "Динамо" (0:2), "Фейеноорду" (0:1) и "Ювентусу" (0:2). Впрочем, во втором круге "Ньюкасл" выиграл все матчи, обыграв "Ювентус" (1:0), "Динамо" (2:1), "Фейеноорд" (3:2), и вышел из группы. Впрочем, та ситуация отличилась от нынешней тем, что "Ньюкасл" вышел не в плей-офф, а во второй групповой турнир.

Что касается "Аталанты", то клуб попал во вторую корзину при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоится 16 октября.

Напомним, что стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Гент - Александрия: онлайн трансляция

Динамо - Лугано: онлайн трансляция

Бавария - Тоттенхэм - 3:1 Хроника матча, видео голов

Атлетико - Локомотив - 2:0 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: