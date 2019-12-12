"Аталанта" повторила рекорд Лиги чемпионов: к этому всегда причастны украинцы

"Аталанта" стала первым клубом в истории, который сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов, стартовав с трех поражений в групповом турнире.

Итальянский клуб в первом круге проиграл загребскому "Динамо" (0:4), донецкому "Шахтеру" (1:2) и "Манчестер Сити" (1:5), но во втором - набрал семь очков с "Динамо" (2:0), "Шахтером" (3:0) и "Манчестер Сити" (1:1). В итоге, "Аталанта" набрала семь очков и заняла второе место в группе.

В сезоне-2002/03 похожим достижением отметился "Ньюкасл". Тогда английский клуб также проиграл все три первых матча: киевскому "Динамо" (0:2), "Фейеноорду" (0:1) и "Ювентусу" (0:2). Впрочем, во втором круге "Ньюкасл" выиграл все матчи, обыграв "Ювентус" (1:0), "Динамо" (2:1), "Фейеноорд" (3:2), и вышел из группы. Впрочем, та ситуация отличилась от нынешней тем, что "Ньюкасл" вышел не в плей-офф, а во второй групповой турнир.

Что касается "Аталанты", то клуб попал во вторую корзину при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоится 16 октября.

Напомним, что стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.