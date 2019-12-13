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Впервые за 18 лет: Россия установила позорный антирекорд в еврокубках

пятница, 13 декабря 2019, 09:45
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Российские футбольные клубы первый раз за 18 лет не будут играть в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. 12 декабря последние два российских клуба вылетели из розыгрыша второго по значимости клубного турнира Европы.

В последний раз такое происходило в РФ в сезоне 2000/2001, когда страну в еврокубках представляли шесть команд и ни одна из них не пробилась в плей-офф соревнований.

Неудачные выступления опустили Россию на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, что в Лиге Европы РФ представляли "Краснодар", который с позором уступил в последнем туре испанскому "Хетафе" со счетом 0:3, и ЦСКА. Первые заняли в своей группе третье место, а столичный клуб и вовсе с позором остался на последней позиции.

Еще две команды РФ потеряла в квалификации к Лиге Европы. Речь идет о тульском "Арсенале" и московском "Спартаке".

Также имела Россия двух представителей в Лиге чемпионов: "Зенит" и "Локомотив", которые заняли последние места в своих группах.

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