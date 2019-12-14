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"Шахтер" одержал тяжелейшую победу над "Зарей" в матче лидеров: видеообзор

суббота, 14 декабря 2019, 18:54
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В матче 17-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" уступила донецкому "Шахтеру" со счетом 1:2. Встреча состоялась в Запорожье на стадилне "Славутич-Арена".

В начале второго тайма счет открыл Мораес, но через несколько минуте равновесие восстановил Леднев. Победу донецкому клубу принес Марлос, который реализовал пенальти.

"Шахтер" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 50 очков. "Заря" с 34 очками занимает второе место.

"Заря" – "Шахтер" - 1:2 (0:0)
Голы: Леднев (61) - Мораес (54), Марлос (84, с пенальти)

"Заря": Махарадзе, Абу-Ханна, Вернидуб, Тымчик, Леднев, Кочергин, Лунев (Русин, 58), Юрченко, Кабаев (Будковский, 87), Михайличенко, Иванисеня.

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Алан Патрик, Маркос Антонио (Майкон, 85), Коноплянка, Марлос, Коваленко (Тете, 64), Мораес (Дентиньо, 88).

Предупреждения: Михайличенко (3), Марлос (12), Алан Патрик (46), Абу-Ханна (50), Леднев (58), Мораес (72), Иванисеня (83), Тымчик (90).

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