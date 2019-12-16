RU  UA  EN

понедельник, 16 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Динамо Киев
Александрия

Новости

16 декабря

15:33
Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил старшую дочь с днем рождения: фото
14:50
У "Реала" возникли серьезные проблемы с составом перед Эль Класико
14:35
Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
14:26
"Шахтер" получил хорошего соперника в Лиге Европы
13:19
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
13:19
Звезда сериала "Друзья" признала схожесть с трансгендером Кейтлин Дженнер: фото
12:30
Певица Ирина Федишин попала в ДТП: удар был немалой силы
12:15
Где смотреть онлайн жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов: расписание трансляций
11:15
Сумасшедшая реакция: юный вратарь взорвал интернет своей игрой
11:14
Мою работу забыли: Харви Вайнштейн рассказал о заслугах перед женщинами
11:10
Где смотреть онлайн жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы: расписание трансляций
07:57
В Испании случился дикий скандал из-за украинского форварда
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

понедельник, 16 декабря 2019, 14:35
переглянути новину українською

16 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своего соперника, в частности, узнал и чемпион Украины - донецкий "Шахтер".

Результаты жеребьевки:

"Вулверхэмптон" Англия - "Эспаньол" Испания

"Спортинг" Португалия - "Истанбул Башакшехир" Турция

"Хетафе" Испания - "Аякс" Нидерланды

"Байер" Германия - "Порту" Португалия

"Копенгаген" Дания - "Селтик" Шотландия

АПОЭЛ Кипр - "Базель" Швейцария

ЧФР Румыния - "Севилья" Испания

"Олимпиакос" Греция - "Арсенал" Англия

АЗ Нидерланды - ЛАСК Австрия

"Брюгге" Бельгия - "Манчестер Юнайтед" Англия

"Лудогорец" Болгария - "Интер" Италия

"Айнтрахт" Германия - "Ред Булл Зальцбург" Австрия

"Шахтер" Украина - "Бенфика" Португалия

"Вольфсбург" Германия - "Мальме" Швеция

"Рома" Италия - "Гент" Бельгия

"Рейнджерс" Шотландия - "Брага" Португалия

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: онлайн трансляция

Барселона - Реал: онлайн трансляция

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: хроника и все подробности

Валенсия - Реал - 1:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: