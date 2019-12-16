Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

16 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своего соперника, в частности, узнал и чемпион Украины - донецкий "Шахтер".
Результаты жеребьевки:
"Вулверхэмптон" Англия - "Эспаньол" Испания
"Спортинг" Португалия - "Истанбул Башакшехир" Турция
"Хетафе" Испания - "Аякс" Нидерланды
"Байер" Германия - "Порту" Португалия
"Копенгаген" Дания - "Селтик" Шотландия
АПОЭЛ Кипр - "Базель" Швейцария
ЧФР Румыния - "Севилья" Испания
"Олимпиакос" Греция - "Арсенал" Англия
АЗ Нидерланды - ЛАСК Австрия
"Брюгге" Бельгия - "Манчестер Юнайтед" Англия
"Лудогорец" Болгария - "Интер" Италия
"Айнтрахт" Германия - "Ред Булл Зальцбург" Австрия
"Шахтер" Украина - "Бенфика" Португалия
"Вольфсбург" Германия - "Мальме" Швеция
"Рома" Италия - "Гент" Бельгия
"Рейнджерс" Шотландия - "Брага" Португалия