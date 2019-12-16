Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

16 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своего соперника, в частности, узнал и чемпион Украины - донецкий "Шахтер".

Результаты жеребьевки:

"Вулверхэмптон" Англия - "Эспаньол" Испания

"Спортинг" Португалия - "Истанбул Башакшехир" Турция

"Хетафе" Испания - "Аякс" Нидерланды

"Байер" Германия - "Порту" Португалия

"Копенгаген" Дания - "Селтик" Шотландия

АПОЭЛ Кипр - "Базель" Швейцария

ЧФР Румыния - "Севилья" Испания

"Олимпиакос" Греция - "Арсенал" Англия

АЗ Нидерланды - ЛАСК Австрия

"Брюгге" Бельгия - "Манчестер Юнайтед" Англия

"Лудогорец" Болгария - "Интер" Италия

"Айнтрахт" Германия - "Ред Булл Зальцбург" Австрия

"Шахтер" Украина - "Бенфика" Португалия

"Вольфсбург" Германия - "Мальме" Швеция

"Рома" Италия - "Гент" Бельгия

"Рейнджерс" Шотландия - "Брага" Португалия