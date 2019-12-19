Где смотреть женский спринт Кубка мира по биатлону в Анси: расписание трансляций

20 декабря состоится женская спринтерская гонка на третьем этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который проходит во французском Анси.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женского спринта в Анси.

Начало гонки - в 15:15 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

В данный момент лидером этапа Кубка мира является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 188 очков. В первую тройку также входят норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд (161) и шведка Ханна Эберг (155). Лучшей из украинок является Валентина Семеренко, которая с 76 очками занимает 17 место.