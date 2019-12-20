В России погиб известный футбольный функционер: детали происшествия

В России трагически погиб президент Федерации футбола Мордовии (ФФМ) Александр Яшков.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства спорта и физической культуры Мордовии.

Футбольный функционер погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в четверг вечером, 19 декабря. На своем автомобиле "Киа Стингер" Яшков врезался в прицеп фуры. От полученных травм он скончался на месте. Похороны главы ФФМ состоятся в субботу, 21 декабря, в Саранске.

Отмечается, что Яшков принимал активное участие в политической жизни Мордовии, однако в последнее время он отошел от дел и занялся бизнесом.

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