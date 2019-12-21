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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Где смотреть онлайн Ливерпуль - Фламенго: расписание трансляций

суббота, 21 декабря 2019, 10:12
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В субботу, 21 декабря, состоится финальный матч клубного чемпионата мира между английским "Ливерпулем" и бразильским "Фламенго". Встреча пройдет в Дохе на стадионе "Халифа Интернейшнл". Смотреть онлайн Ливерпуль - Фламенго.

Начало матча - в 19:30.

Прямая трансляция противостояния между английским и бразильским коллективами пройдет на телеканале "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на российском канале "Матч! Футбол 2".

В прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем европейской Лиги чемпионов. "Фламенго" выиграл Кубок Либертадорес.

В полуфиналах "Ливерпуль" обыграл мексиканский "Монтеррей" со счетом 2:1, а "Фламенго" оказался сильнее "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии (3:1).

Напомним, действующим обладателем трофея является мадридский "Реал".

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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