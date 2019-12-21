Где смотреть онлайн Ливерпуль - Фламенго: расписание трансляций

В субботу, 21 декабря, состоится финальный матч клубного чемпионата мира между английским "Ливерпулем" и бразильским "Фламенго". Встреча пройдет в Дохе на стадионе "Халифа Интернейшнл". Смотреть онлайн Ливерпуль - Фламенго.

Начало матча - в 19:30.

Прямая трансляция противостояния между английским и бразильским коллективами пройдет на телеканале "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на российском канале "Матч! Футбол 2".

В прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем европейской Лиги чемпионов. "Фламенго" выиграл Кубок Либертадорес.

В полуфиналах "Ливерпуль" обыграл мексиканский "Монтеррей" со счетом 2:1, а "Фламенго" оказался сильнее "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии (3:1).

Напомним, действующим обладателем трофея является мадридский "Реал".