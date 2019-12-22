Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского масс-старта в Анси

Во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 проходит женский масс-старт.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женского массового старта в Анси.

Гонка началась в 15:15 по киевскому времени.

В данный момент лидером этапа Кубка мира является Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая набрала 253 очка. В первую тройку также входят итальянка Доротея Вирер (250) и норвежка Тириль Экхофф (227). Лучшей из украинок является Елена Пидгрушная, которая со 166 очками занимает 16-е место.

Напомним, что 21 декабря в Анси состоялась женская гонка преследования. С результатами можно ознакомиться здесь.