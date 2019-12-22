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Ювентус - Лацио: стартовые составы

воскресенье, 22 декабря 2019, 17:51
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Стали известны стартовые составы туринского "Ювентуса" и римского "Лацио" на матч за Суперкубок Италии. Встреча состоится в аравийском Эр-Рияде на стадионе "Кинг Сауд". Начало матча в 18:45. Смотреть онлайн Ювентус - Лацио.

Ювентус: Щесны, Алекс Сандро, Демирал, Бонуччи, Де Шильо, Пьянич, Матюиди, Бентанкур, Дибала, Роналду, Игуаин

Запасные: Буффон, Пинсольо, Данило, де Лигт, Ругани, Джан, Куадрадо, Рэмзи, Рабьо, Пьяца, Коста, Бернардески

Лацио: Стракоша, Раду, Ачерби, Луис Фелипе, Лукас Лейва, Лулич, Милинкович-Савич, Лаццари, Луис Альберто, Корреа, Иммобиле

Запасные: Гурриери, Прото, Адеканье, Андерсон, Бериша, Кайседо, Каталди, Патрик, Марушич, Пароло, Бастос, Хони

Обслужит матч бригада арбитров под руководством Джанпаоло Кальварезе. Ему будут ассистировать судьи на линиях Алессандро Костанцо и Джорджо Перетти. Резервный судья - Фабио Мареска.

"Ювентус" является восьмикратным обладателем Суперкубка Италии, "Лацио" выигрывал трофей четыре раза.

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