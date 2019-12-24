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Сборная Украины получит рекордные премиальные за выход на Евро-2020

вторник, 24 декабря 2019, 15:16
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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что национальная сборная команды страны получит рекордные премиальные за выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Слова Павелко приводит официальный сайт УАФ.

Так, глава Украинской ассоциации футбола заявил, что игроки национальной сборной получат премиальные выплаты за выход на Евро-2020 и победу в своей группе Дивизиона B Лиги наций. "Запланированная к выплате сумма будет рекордной для национальной сборной", - подчеркнул Павелко.

Напомним, сборная Украины попала в группу С финального раунда Евро-2020 вместе с командами Нидерландов и Австрии. Четвертым соперником украинцев будет победитель стыковых матчей пути A или D.

Матчи с участием украинской национальной команды пройдут в Амстердаме и Бухаресте. Для украинских фанатов на эти матчи выделено 20 тысяч билетов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины сыграет против соседей перед Евро-2020.

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