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Сборная Украины выступила на одном турнире с командой ДНР: в сети волна гнева

среда, 25 декабря 2019, 14:29
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Сборная Украины по боевому самбо заняла первое место в командном зачете в чемпионате мира, который прошел в российской Твери.

В соревнованиях также принимали участие представители так называемой ДНР.

Украинцы завоевали по три золотых и серебряных медали. Первые места заняли Александр Коваленко (62 кг), Самвел Варданян (74 кг) и Дмитрий Микуца (93 кг). Серебряные награды достались Анатолию Оськину (57 кг), Вячеславу Ветрову (68 кг) и Владиславу Ильину.

Украинские болельщики крайне негативно отреагировали на то, что наши соотечественники соревновались с командой из "ДНР".

"Вполне возможно, что не только выступали рядом, но и обнимались,спортсмены они такие))). Но их же выгонят из сборной или только Ракицкому нельзя выступать в России?!))"

"Спортвнепалитике", фуле. И таких манкуртов будет все больше и больше, так как идут в струе с сегодняшней властью".

"У вас там ошибка, правильно - "зоосборная денере".

"Щас бы конвейер по генерации титушек спортом называть".

"Самбо - это в принципе совковое изобретение. Не удивительно, что им всякая вата занимается", - пишут пользователи.

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