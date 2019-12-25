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Сумасшедшая сумма: в "Шахтере" рассказали, сколько клуб может потратить на трансферы

среда, 25 декабря 2019, 18:44
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Глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту рассказал, какая сумма есть у клуба на трансферы.

Слова Боту приводит O Jogo.

Так, селекционер "горняков" рассказал, что хочет подписать в донецкий клуб двух молодых талантов из Португалии - Тиаго Дантаса и Фабио Силву. При этом на вопрос, есть ли у "Шахтера" 125 миллионов евро на трансфер второго, Боту ответил, что есть. "Однако это не является частью политики клуба - платить такую огромную сумму за одного футболиста", - добавил португальский селекционер.

Отметим, что на сегодняшний день рекордным подписанием для "Шахтера" является трансфер Бернарда из "Атлетико Минейро" летом 2013 года. За бразильца "горняки" заплатили 25 миллионов евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что капитан "Шахтера" сделал громкое заявление о своем будущем в клубе.

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