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В США застрелили боксера в результате разборок

четверг, 26 декабря 2019, 11:15
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Кубинского боксера Йендриса Родригеса Вальдеса застрелили в Майами на свиноферме, где он подрабатывал забоем свиней.

Об этом сообщил тренер боксера Осмири Фернандес в интервью El Nuevo Herald.

"Трусливый дегенерат забрал жизнь одного из лучших спортсменов. В субботу Вальдес провел лучший поединок в своей карьере. Покойся с миром Йендрис по прозвищу Эль Велос (Быстрый). Мы шокированы, так как он был дорог для всех нас", - сказал Фернандес.

Боксер стал жертвой разборок со своим напарником по работе. Во время смены у Вальдеса и напарника произошла ссора, в результате которой последний вытащил пистолет и убил боксера.

30-летний Вальдес за свою карьеру провел 10 боев на профессиональном ринге. Боксер одержал две победы при одной ничьей и семи поражениях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве был убит чемпион мира по тайскому боксу. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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