Злобная и маразматичная: известный российский комментатор высказался о действующей власти

Известный российский спортивный телевизионный комментатор Василий Уткин высказался о действующей власти своей страны.

Соответствующим мнением комментатор поделился в социальной сети Instagram.

Так, на вопрос одного из пользователей о том, есть ли у него ощущение, что президента Российской Федерации Владимира Путина уберут в 2020 году, Уткин ответил словами: "Мне страшно надоела сегодняшняя власть, она злобная и маразматичная". Также он отметил, что Россию ждут трудные времена из-за возможной будущей смены власти. По словам спортивного комментатора, это будет опасный и тревожный момент для страны, когда бы он не наступил.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Москве напали на скандального спортивного журналиста.