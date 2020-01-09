Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины устроил побоище во время матча: видео

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалик, ныне выступающий за "Волынь", уcтроил драку на Рождественском турнире по футзалу, который проходил в Луцке.

В одном из матчей 36-летний футболист после грубых действий со стороны соперников накинулся с кулаками на одного из игроков. В результате на площадке образовалась стычка. По ее итогам Михалик был удален.

Отметим, что на турнире Михалик выступал за команду из своего родного города Любешов.

За "Динамо" футболист выступал в период с 2006 по 2013 годы и выиграл с командой 6 трофеев. В составе сборной Украины он сыграл 32 матча, голов не забивал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что экс-игрок сборной Украины может вернуться в российский топ-клуб.