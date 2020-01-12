Легендарный Ибрагимович забил первый гол после возвращения в "Милан": видео

Легендарный форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович отметился в своем втором матче после возвращения в клуб. 11 января в матче 19-го тура национального первенства именитый шведский футболист записал на свой счет гол в ворота "Кальяри".
Звездный бомбардир отличился точным ударом 64-й минуте после паса Тео Эрнандеса.
На тот момент счет был 1:0 в пользу "Милана". До шведа в воротах соперника с передачи Саму Кастильехо отличился Рафаэль Леау.
Напомним, что Ибрагимович провел 35 минут на поле в игре с "Сампдорией" 6 января, когда вышел на замену. Та игра завершилась нулевой ничьей.
За "Милан" швед играл с 2010 по 2012 год. В 85 матчах он забил 56 голов во всех турнирах.
Напомним, что звездный Ибрагимович дебютировал за "Милан" с невероятным разгромом соперника в товарищеском матче.