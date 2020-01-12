Легендарный Ибрагимович забил первый гол после возвращения в "Милан": видео

Легендарный форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович отметился в своем втором матче после возвращения в клуб. 11 января в матче 19-го тура национального первенства именитый шведский футболист записал на свой счет гол в ворота "Кальяри".

Звездный бомбардир отличился точным ударом 64-й минуте после паса Тео Эрнандеса.

На тот момент счет был 1:0 в пользу "Милана". До шведа в воротах соперника с передачи Саму Кастильехо отличился Рафаэль Леау.