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В США болельщики устроили побоище после боксерского поединка: опубликовано видео

воскресенье, 12 января 2020, 18:40
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В Атлантик-Сити состоялся бой между американцами Джо Смитом и Джесси Хартом. Поединок завершился грандиозным побоищем между болельщиками.

Смит доминировал на протяжении всего боя и в седьмом раунде отправил оппонента в нокдаун. Харт, несмотря на рассечение, сумел подняться и продержаться до конца поединка. Двое судей отдали победу Смиту, но один из рефери неожиданно выбрал победителем Харта. Это обстоятельство вывело из себя болельщиков, которые устроили драку на трибунах.

30-летний Смит за свою карьеру провел 28 боев, в которых одержал 25 побед при трех поражениях.

30-летний Харт потерпел третье поражение при 26 победах.

Напомним, ранее сообщалось, что на турнире по Самбо в России произошла массовая драка. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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