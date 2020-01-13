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Президент отобрал все: легенда футбола рассказал о вынужденной работе таксистом

понедельник, 13 января 2020, 15:14
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Легендарный турецкий футболист Хакан Шукюр рассказал о своей нынешней жизни.

Слова бывшего игрока приводит Welt am Sonntag.

Так, футболист признался, что сейчас живет в Вашингтоне и вынужден работать таксистом. По его словам, у него не осталось ничего из того, что он сумел заработать ранее. Связано это с политическими преследованиями со стороны нынешнего президента Турции Эрджепа Эрдогана. "Эрдоган забрал все у меня. Мое право на свободу, право выражать свое мнение, право на труд", - сказал Шукюр.

Отметим, что после завершения карьеры футболиста Шукюр начал политическую карьеру. В 2016 году он был осужден за оскорбление президента Турции. Позже он был обвинен в измене и попытке государственного переворота. Экс-футболист был вынужден спасаться бегством в США.

Шукюр является лучшим бомбардиром в истории сборной Турции и национального чемпионата.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звездный аргентинец установил невероятное достижение в чемпионате Англии.

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