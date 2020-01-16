RU  UA  EN

четверг, 16 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.90
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 января

22:39
Задержан "клоун-убийца", пугавший людей на Закарпатье: опубликованы фото
22:32
Умер сын автора "Властелина колец": фото и биография
21:42
Настоящий герой: сети растрогало видео с тяжелораненым украинским бойцом
20:46
Украинским школам готовят новые правила: что изменится для учителей и учеников
20:19
Украинская армия понесла новые потери на Донбассе
20:08
В сериале "Корона" не вспомнят о Меган Маркл - вот как его авторы объяснили решение подождать
19:56
Работал киллер: появились фото и новые детали убийства в Харькове
19:22
В Харькове из пистолета с глушителем застрелили мужчину: видео
19:00
7 признаков некачественного маникюра в салоне - как распознать дилетанта
18:59
В Харькове нашли мертвым пропавшего 23-летнего парня: фото
18:57
Весенний призыв в ВСУ: министр уточнил, с какого возраста будут брать в армию
18:29
В Украине задержали разведчицу боевиков, служившую в Нацгвардии: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть женскую эстафету Кубка мира по биатлону в Рупольдинге: расписание трансляций

четверг, 16 января 2020, 22:19
переглянути новину українською

17 января в немецком Рупольдинге состоится женская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской эстафеты в Рупольдинге.

Начало гонки - в 15:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

В данный момент лидером общего зачета Кубка мира является норвежка Тириль Экхофф (441). Второе место занимает итальянка Доротея Вирер (438). На третьей позиции француженка Жюли Симон (321). Лучшей среди украинок является Елена Пидгрушная, которая набрав 167 очков занимает 20-е место.

Напомним, что в Рупольдинге состоялась женская спринтерская гонка. С подробностями можно ознакомиться здесь.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Макгрегор - Серроне: онлайн трансляция боя

Реал - Атлетико - 4:1 Хроника матча

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль - 0:1 Хроника матча

Барселона - Атлетико - 2:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: