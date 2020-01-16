Где смотреть женскую эстафету Кубка мира по биатлону в Рупольдинге: расписание трансляций

17 января в немецком Рупольдинге состоится женская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской эстафеты в Рупольдинге.

Начало гонки - в 15:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

В данный момент лидером общего зачета Кубка мира является норвежка Тириль Экхофф (441). Второе место занимает итальянка Доротея Вирер (438). На третьей позиции француженка Жюли Симон (321). Лучшей среди украинок является Елена Пидгрушная, которая набрав 167 очков занимает 20-е место.

Напомним, что в Рупольдинге состоялась женская спринтерская гонка. С подробностями можно ознакомиться здесь.