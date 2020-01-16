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Где смотреть онлайн Макгрегор - Серроне: расписание трансляций

воскресенье, 19 января 2020, 05:25
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19 января состоится бой смешанных единоборств UFC 246, в котором встретятся ирландский боец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Поединок состоится в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena. Смотрите прямую трансляцию боя Макгрегор - Серроне на "Апострофе".

Прямую трансляцию боя Макгрегор - Серроне можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports Ukraine. Также поединок покажет российский телеканал "Рен-ТВ".

Ориентировочное начало боя в 06:00 по киевскому времени.

На счету 31-летнего Макгрегора 21 победа и 4 поражения в 25 боях по правилам смешанных единоборств. Он является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе. 36-летний Серроне выиграл 36 поединков и 13 проиграл. В своем последнем бое Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову (6 октября 2018 года), а Серроне - соотечественнику Джастину Гейджи (14 сентября 2019 года).

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