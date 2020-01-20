Футболист английского клуба разбил эксклюзивный ламборджини за сумасшедшие деньги

Аргентинский вратарь "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро разбил свой суперкар Lamborghini Spur.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, голкипер спешил на тренировку, но не справился с управлением и врезался в отбойник. В аварии футболист не пострадал.

Стоимость автомобиля аргентинца составляет около 200 тысяч евро. За такие деньги можно приобрести однокомнатную квартиру в новостройках на окраине Киева или на вторичном рынке жилья.

32-летний Ромеро выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель разбил шесть автомобилей.