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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Футболист английского клуба разбил эксклюзивный ламборджини за сумасшедшие деньги

понедельник, 20 января 2020, 17:58
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Аргентинский вратарь "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро разбил свой суперкар Lamborghini Spur.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, голкипер спешил на тренировку, но не справился с управлением и врезался в отбойник. В аварии футболист не пострадал.

Стоимость автомобиля аргентинца составляет около 200 тысяч евро. За такие деньги можно приобрести однокомнатную квартиру в новостройках на окраине Киева или на вторичном рынке жилья.

32-летний Ромеро выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель разбил шесть автомобилей.

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