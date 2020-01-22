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Массовый исход: украинский клуб потерял девять футболистов с начала года

среда, 22 января 2020, 19:15
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Львовские "Карпаты" расстались с вратарем Романом Пидкивкой. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Об этом сообщается на официальном сайте украинского клуба.

24-летний Пидкивка является воспитанником "Карпат" и выступал за клуб всю карьеру, кроме нескольких месяцев в первой половине 2019 года, когда он играл за киевский "Арсенал". Всего голкипер провел за львовян 59 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 85 голов.

Пидкивка стал уже девятым игроком, который покинул "Карпаты" с начала 2020 года. Ранее львовский клуб расстался с Алексеем Гуцуляком, Франсиско Ди Франко, Кристианом Понде, Кевином Мендесом, Александром Кучером, Сергеем Вакуленко, Алексеем Ковтуном и Назаром Вербным. Причиной массового ухода игрокв из "Карпат" являются финансовые проблемы клуба.

Ранее сообщалось, что новым владельцем "Карпат" может стать российский олигарх.

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