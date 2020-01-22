В России произошло серьезное ЧП с ребенком во время футбольного матча

В российском селе Култаево (Пермский край) 10-летний мальчик получил травму головы во время тренировки.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт Минздрава Пермского края.

Инцидент произошел 20 января в купольном манеже. На голову мальчику упали ворота. Тренеры вызвали скорую помощь, которая приехала через 20 минут. Ребенку был диагностирован сильный ушиб головы и ему потребовалась операция. Сейчас мальчик находится на искусственной вентиляции легких. Его состояние является стабильным, а прогноз - положительным.

В ближайшее время следственные органы должны осуществить проверку произошедшего и выяснить, было ли спортивное оборудование смонтировано с учетом требований техники безопасности.

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