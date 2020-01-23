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Где смотреть онлайн Вулверхэмптон - Ливерпуль: расписание трансляций

четверг, 23 января 2020, 08:50
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В четверг, 23 января, состоится матч 24-го тура чемпионата Англии между "Вулверхэмптоном" и "Ливерпулем". Встреча пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе "Молине". Смотреть онлайн Вулверхэмптон - Ливерпуль.

Начало матча - в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между командами пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

Обслужит матч арбитр Майкл Оливер. В качестве его ассистентов выступят Даррен Кэнн и Дэниел Робатан. Резервный судья - Пол Тирни.

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 64 очков из 66 возможных. "Вулверхэмптон" находится на 6-й позиции, имея в активе 34 очка.

Ранее сообщалось, что в 23-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед". С подробностями можно ознакомиться здесь.

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