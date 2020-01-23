Свитолина - Дэвис: онлайн видео трансляция

В четверг, 23 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с американской теннисисткой Лорен Дэвис в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Смотрите на "Апострофе" онлайн-видео трансляцию матча Свитолина - Дэвис.

Ориентировочное начало встречи - в 12:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

AUSTRALIAN OPEN

Второй круг, женский одиночный разряд

ЭЛИНА СВИТОЛИНА (Украина) - ЛОРЕН ДЭВИС (США)

Ранее Свитолина, занимающая сейчас 5-е место в рейтинге лучших теннисисток мира, и Дэвис (62-е место мирового рейтинга) встречались 4 раза. Во всех матчах победу одержала наша соотечественница.

В следующем раунде турнира победительница этого противостояния встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина стартовала на Australian Open с трудной победы.