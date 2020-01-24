Где смотреть женскую индивидуальную гонку Кубка мира по биатлону в Поклюке: расписание трансляций

В пятницу, 24 января, в словенской Поклюке состоится женская индивидуальная гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской индивидуальной гонки преследования в Поклюке.

Начало гонки - в 15:15 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 2" и российском "Матч ТВ".

На данный момент лидером общего зачета является норвежка Тириль Экхофф, которая набрала 501 очко. Второе место занимает итальянка Доротея Вирер (459). В первую тройку также входит шведка Анна Эберг (342). Лучшей из украинок является Елена Пидгрушная, которая занимает 21-е место, набрав 167 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинки провели яркую гонку на Кубке мира по биатлону.