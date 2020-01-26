Украинец забил два гола в Европе: видео

Украинский футболист Александр Зубков забил два гола в составе венгерского "Ференцвароша" в матче национального первенства против "Пакша".

Первый мяч наш соотечественник забил уже на 3-й минуте, а на 65-й оформил дубль.

"Ференцварош", которым руководит украинский наставник Сергей Ребров, одержал победу со счетом 4:0.

В составе "Ференцвароша" весь матч провел еще один украинец - полузащитник Игорь Харатин.

На данный момент Зубков забил восемь голов в 28 матчах. Также на его счету семь результативных передач.

Как известно, контракт молодого украинского бомбардира принадлежит "Шахтеру".