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Украинец забил два гола в Европе: видео

воскресенье, 26 января 2020, 11:40
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Украинский футболист Александр Зубков забил два гола в составе венгерского "Ференцвароша" в матче национального первенства против "Пакша".

Первый мяч наш соотечественник забил уже на 3-й минуте, а на 65-й оформил дубль.

"Ференцварош", которым руководит украинский наставник Сергей Ребров, одержал победу со счетом 4:0.

В составе "Ференцвароша" весь матч провел еще один украинец - полузащитник Игорь Харатин.

На данный момент Зубков забил восемь голов в 28 матчах. Также на его счету семь результативных передач.

Как известно, контракт молодого украинского бомбардира принадлежит "Шахтеру".


Напомним, что известного украинского футболиста, а ныне наставника, Сергея Реброва признали лучшим тренером десятилетия в венгерском "Ференцвароше".

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