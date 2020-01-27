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Украинские стрелки завоевали золотые медали на престижном турнире

понедельник, 27 января 2020, 20:54
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Сборная Украины по стрельбе успешно выступила на международном турнире H&N Cup, который состоялся в Мюнхене (Германия).

Золотую медаль в стрельбе из пистолета с 10 метров завоевал украинец Сергей Кулиш, который в 2016 году стал чемпионом Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния в 10 метров. Третье место в данном соревновании занял украинский спортсмен Олег Омельчук.

Во второй день соревнований победителями в стрельбе из пистолета с 10 метров стали Омельчук и Елена Костевич. Еще одну золотую медаль завоевали Омельчук и Костевич в миксте, опередив китайских стрелков.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины стала чемпионом Европы по шашкам, победив Россию.

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