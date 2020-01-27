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Виноват секс: канадская спортменка назвала неожиданную причину попадания допинга в ее организм

понедельник, 27 января 2020, 22:19
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Канадская легендарная чемпионка по гребле на байдарках и каноэ Лоренс Венсан-Лапуант, провалившая допинг-тест, рассказала, что запрещенное вещество попало в ее организм после секса с бойфрендом.

Об этом сообщает CBC.

По словам девушки, допинг попал к ней в результате обмена жидкостями с мужчиной. Молодой человек канадки также сдал допинг-тест и в его пробе был обнаружен лигандрол. Также он заявил, что принимал еще и запрещенный препарат SR9011.

По решению Международной федерации каноэ было решено, что канадка не употребляла допинг сознательно и ей разрешили вернуться к соревнованиям.

27-летняя Венсан-Лапуант является 11-кратной чемпионкой мира, а также победительницей Панамериканских игр.

Ранее сообщалось, что украинская легкоатлетка была серьезно наказана за употребление допинга.

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