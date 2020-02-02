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Избил в логове врага: украинец победил мощного россиянина, видео

воскресенье, 02 февраля 2020, 10:24
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Украинский боксер Карен Чухаджян победил россиянина Сергея Воробьева в бою за вакантный титул WBA International в полусреднем весе.

Поединок состоялся в Калининграде и стал главным событием вечера. Бой продлился все 10 раундов. По их итогам победу раздельным решением судей одержал наш соотечественник. По запискам двух рефери он выиграл с результатом 99-91 и 96-94. Третий судья, оказавшийся россиянином, отдал победу своему соотечественнику.

Это поражение стало первым в карьере 26-летнего Воробьева. Также в его активе 9 побед на профессиональном ринге. 23-летний Чухаджян одержал 16-ю победу в карьере. Еще один бой украинец проиграл.

Ранее "Апостроф" сообщал, что непобедимый украинский боксер добыл яркую победу в США.

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