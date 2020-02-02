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Самая красивая болельщица Евро-2016 сделала скандальное заявление: фото

воскресенье, 02 февраля 2020, 11:58
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Бывшая жена швейцарского футболиста Блерима Джемаили Эрьона Сулеймани заявила, что среди футболистов много гомосексуалов.

Слова Сулеймани приводит Riverlo.

Так, экс-супруга Джемаили рассказала, что не считает футболистов великими любовниками. По ее словам, они предпочитают получать удовольствие сами, нежели доставлять его женщинам. Также Сулеймани призналась, что быть женой футболиста очень сложно. Сейчас же, став одинокой, она чувствует себя счастливой. Наконец, Эрьона заключила: "В футболе много случаев гомосексуализма".

Эрьона Сулеймани Instagram Эрьоны Сулеймани
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Эрьона Сулеймани Instagram Эрьоны Сулеймани
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Эрьона Сулеймани Instagram Эрьоны Сулеймани
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Эрьона Сулеймани Instagram Эрьоны Сулеймани
1 / 1
Эрьона Сулеймани Instagram Эрьоны Сулеймани
1 / 1
Эрьона Сулеймани Instagram Эрьоны Сулеймани
1 / 1
Эрьона Сулеймани Instagram Эрьоны Сулеймани
1 / 1
Эрьона Сулеймани Instagram Эрьоны Сулеймани
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Эрьона Сулеймани Instagram Эрьоны Сулеймани
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Эрьона Сулеймани Instagram Эрьоны Сулеймани
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Напомним, во время чемпионата Европы 2016 года один из известных итальянских глянцевых журналов признал Сулеймани самой красивой болельщицей турнира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что защитник "Динамо" перешел в титулованный клуб.

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