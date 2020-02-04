Известный украинский футболист неожиданно решил сменить гражданство

Бывший игрок молодежной сборной Украины Александр Нойок заявил, что намерен сменить гражданство на белорусское. Как известно, сейчас он защищает цвета местного клуба "Динамо" из города Брест.

Такое заявление Нойок сделал на канале своего одноклубника Артема Милевского в YouTube.

"Я говорил на эту тему. Сейчас вот все решается. Если будет хорошее предложение, точнее - конкретное предложение, поменять паспорт, я его буду рассматривать. Это нормально. Почему нет? В будущем планирую жить в Беларуси. Мне очень нравится Беларусь", - сказал Нойок.

Отметим, что 27-летний хавбек выступает в чемпионате Беларуси с 2016 года. В прошлом году он стал чемпионом страны.

На счету футболиста 20 матчей и четыре гола в составе молодежной сборной Украины.

Напомним, что "Динамо" объявило о переводе одного из самых дорогих игроков в дубль.