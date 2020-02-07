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В Федерации гимнастики объяснили скандальную поездку сборной в Москву

пятница, 07 февраля 2020, 09:53
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Главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина объяснила участие национальной команды в Гран При Москвы, которое пройдет с 7 по 9 февраля.

Слова Дерюгиной приводит официальный сайт Федерации гимнастики Украины.

Так, главный тренер сборной рассказала, что участие в московском Гран При влияет на общий рейтинг национальной команды. Также важно, по ее словам, то, что от результатов турнира в России зависит состав участников Кубка Дерюгиной, который в конце марта пройдет в Киеве. "Давайте держать кулаки за наших спортсменок и пусть они там в Москве покажут, на что способна украинская школа художественной гимнастики", - заявила Дерюгина.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российская гимнастка, которая пыталась совершить суицид, сделала неожиданное заявление.

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