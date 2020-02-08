Далакян - Перес: лучшие моменты чемпионского боя

В бою за титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе украинский боксер Артем Далакян одержал победу над венесуэльцем Хосбером Пересом. Поединок состоялся в Киеве в КВЦ "Парковый".

Поединок продлился все 12 раундов. Все трое судей единогласно отдали победу украинцу со счетом 118:110, 117:111, 117:111.

Таким образом, Далакян в четвертый раз успешно защитил чемпионский пояс по версии WBA, который он завоевал в феврале 2018 года.

За свою карьеру 32-летний украинец провел 20 боев на профессиональном ринге и одержал 20 побед (14 - нокаутом). Перес потерпел 3-е поражение в карьере в 20 боях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион рассказал о тяжелой подготовке к предстоящему бою.