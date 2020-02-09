Динамо - Борац: видео онлайн трансляция матча

В воскресенье, 9 февраля, киевское "Динамо" встретится в товарищеском матче с "Борацом" из Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет в турецком Белеке на стадионе Gloria Football Center.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию товарищеского матча "Динамо" - "Борац".

Начало встречи - в 16:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Белек, Турция

ДИНАМО - БОРАЦ

Для киевлян это будет девятый матч во время зимних сборов. В предыдущих играх они сыграли вничью с польской "Легией" (1:1), взяли верх над азербайджанским "Нефтчи" (2:1) и северомакедонским "Вардаром" (4:0), уступили хорватскому "Хайдуку" (0:1) и уверенно обыграли "Динамо-Брест" (3:0), казахстанский "Кайрат" (2:0), словенскую "Олимпию" (5:0) и норвежский "Стремгодсет" (3:0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" продает билеты на матчи Лиги чемпионов по "смешной" цене.