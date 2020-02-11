Сын Пеле шокировал известием о состоянии здоровья Короля футбола

Эдиньо, сын легендарного бразильского футболиста Пеле, рассказал, что его отец находится в плохом состоянии.

Слова Эдиньо приводит Globo Esporte.

"Сейчас отец слаб. Ему сделали операцию по замене тазобедренного сустава, но реабилитация прошла не очень хорошо. Сейчас у него есть проблемы с передвижениями. Из-за этого он впал в депрессию. Пеле не может нормально ходить, ему приходится пользоваться тростью и он стесняется этого. Ему стыдно, он не хочет выходить из дома. Из-за этого он стал затворником", - сказал сын бразильца.

79-летний Пеле до сих пор является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, забив 77 голов в 92 матчах. В составе национальной сборной он трижды становился чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Пеле вошел в топ-3 лучших футболистов в истории чемпионатов мира.