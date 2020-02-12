RU  UA  EN

среда, 12 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

12 февраля

19:19
Под Харьковом пес загрыз 4-летнего ребенка: фото с места ЧП
19:04
В Украине рассказали о печальных последствиях, если Крым получит воду из Днепра
19:04
"Крихітка" выпустила новый трек "Бурштин" - это первая песня группы за пять лет Lime
18:35
В Киеве заблокировали работу центрального вокзала: названа причина
18:15
Группа Backstreet Boys призналась, что их главный хит - полная бессмыслица Lime
18:00
Задержались 13 поездов: лжеминер навел "шороха" под Черкассами
17:59
Facebook поймал спецслужбы Путина на новой наглой провокации против Украины
17:40
Мужчина продал старую картину за гроши, но уже вскоре пожалел - это был шедевр стоимостью в миллионы Lime
17:27
Маколей Калкин вновь заступился за Майкла Джексона и рассказал, как проводил время с покойным певцом Lime
17:27
Пограничники научили пса "выкрикивать" лозунг про Украину: опубликовано забавное видео
17:17
Стало известно, когда украинцев эвакуируют из зараженного коронавирусом города
16:58
В Кабмине озвучили оптимистичный прогноз по размерам платежек в феврале
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

По стопам "Шахтера": "Динамо" вылетело от загребских одноклубников в юношеской Лиге чемпионов

среда, 12 февраля 2020, 19:04
переглянути новину українською

В матче 1/16 финала юношеской Лиги чемпионов киевское "Динамо" в серии пенальти уступило "Динамо" из Загреба и вылетело из турнира.

В первом тайме шла довольно равная борьба. В концовке тайма момент имел Волошин, который с острого угла не смог переиграть Йосиповича. На 59-й минуте отличиться мог Шулянский, но футболист, выйдя один на один, далеко отпустил мяч и не смог пробить по воротам. В концовке могли забить хорваты, но Нещерет далеко выбежал из ворот и опередил форварда хорватов.

После окончания 90 минут команды сразу пробивали серию пенальти, в которой точнее оказались хорваты.

"Динамо" Киев U-19 Украина – "Динамо" Загреб U-19 Хорватия - 0:0, по пенальти 3:4

"Динамо" Киев: Нещерет, Забарный, Вивчаренко, Биловар, Скорко, Билошевский, Бодня (Надольский, 57), Шулянский (Близниченко, 74), Волошин, Цитаишвили, Исаенко.

"Динамо" Загреб: Йосипович, Гвардиол, Шутало, Юришич, Хрвой, Юларджия, Франьич, Кочар, Янкович, Шипош, Каррица.

Предупреждения: Шипош (16), Франьич (21), Билошевский (75), Цитаишвили (86), Йосипович (90).

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Динамо Киев - Динамо Загреб - 3:4 Хроника матча

Неделя до возвращения Лиги чемпионов: чего ждать от матчей 1/8 финала

Интер - Наполи: онлайн трансляция полуфинала Кубка Италии

Интер - Милан - 4:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: