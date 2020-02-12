По стопам "Шахтера": "Динамо" вылетело от загребских одноклубников в юношеской Лиге чемпионов

В матче 1/16 финала юношеской Лиги чемпионов киевское "Динамо" в серии пенальти уступило "Динамо" из Загреба и вылетело из турнира.

В первом тайме шла довольно равная борьба. В концовке тайма момент имел Волошин, который с острого угла не смог переиграть Йосиповича. На 59-й минуте отличиться мог Шулянский, но футболист, выйдя один на один, далеко отпустил мяч и не смог пробить по воротам. В концовке могли забить хорваты, но Нещерет далеко выбежал из ворот и опередил форварда хорватов.

После окончания 90 минут команды сразу пробивали серию пенальти, в которой точнее оказались хорваты.

"Динамо" Киев U-19 Украина – "Динамо" Загреб U-19 Хорватия - 0:0, по пенальти 3:4

"Динамо" Киев: Нещерет, Забарный, Вивчаренко, Биловар, Скорко, Билошевский, Бодня (Надольский, 57), Шулянский (Близниченко, 74), Волошин, Цитаишвили, Исаенко.

"Динамо" Загреб: Йосипович, Гвардиол, Шутало, Юришич, Хрвой, Юларджия, Франьич, Кочар, Янкович, Шипош, Каррица.