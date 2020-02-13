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Где смотреть онлайн Милан - Ювентус: расписание трансляций

четверг, 13 февраля 2020, 08:50
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В четверг, 13 февраля, состоится полуфинальный матч Кубка Италии между "Миланом" и туринским "Ювентусом". Встреча пройдет в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Смотреть онлайн Милан - Ювентус.

Начало матча - в 21:45.

Прямую трансляцию противостояния между миланским и туринским коллективами можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч ТВ".

Фаворитом поединка по версии букмекеров является "старая синьора". На победу "Ювентуса" предлагается коэффициент 2,00. Ничья оценивается котировкой 3,50. На успех "Милана" можно поставить с коэффициентом 3,75.

Победитель матча в финале встретится с победителем пары "Интер" - "Наполи", которые свою полуфинальную встречу сыграют 12 февраля.

Ранее сообщалось, что "Интер" в феерическом матче обыграл "Милан". С подробностями можно ознакомиться здесь.

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