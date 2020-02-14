Где смотреть мужской спринт чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций

В субботу, 15 февраля, в итальянском Антхольце, где проходит чемпионат мира по биатлону сезона-2019/2020, состоится мужская спринтерская гонка.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция мужского спринта в Антхольце.

Начало гонки - в 15:45 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку из Италии покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Первом канале".

Украину в гонке будут представлять пять биатлонистов: Сергей Семенов (9-й стартовый номер), Дмитрий Пидручный (25-й), Артем Прима (29-й), Антон Дудченко (82-й) и Богдан Цымбал (104-й).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка стала четвертой в спринте на чемпионате мира по биатлону.