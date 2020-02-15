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Украинка уверенно пробилась в финал престижного теннисного турнира

суббота, 15 февраля 2020, 20:32
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Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал турнира ITF в Каире (Египет).

В полуфинальной встрече наша соотечественница в двух сетах обыграла Аранчу Рус из Нидерландов. Соперница смогла составить конкуренцию украинке лишь в первой партии. Однако в 11-м гейме Цуренко сделала брейк и довела дело до победы в сете. Во второй партии украинка не отдала Рус ни одного гейма.

Леся Цуренко (Украина) - Аранча Рус (Нидерланды) - 2:0 (7:5, 6:0)

В финале турнира Цуренко встретится с румынкой Ириной Бегу, которая в другом полуфинале оказалась сильнее испанской теннисистки Алены Большовой - 2:1 (6:2, 3:6, 6:1).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина с позором вылетела от 84-й ракетки мира на турнире в Таиланде.

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