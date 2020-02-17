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Где смотреть женскую индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций

понедельник, 17 февраля 2020, 14:25
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Во вторник, 18 февраля, в итальянском Антхольце, где проходит чемпионат мира по биатлону сезона-2019/2020, состоится женская индивидуальная гонка.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция женской индивидуальной гонки в Антхольце.

Начало гонки - в 15:15 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку из Италии покажет телеканал "UA: Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

Состав сборной Украины на гонку пока остается неизвестным. Участие в индивидуалке на чемпионате мира смогут принять лишь четыре наши соотечественницы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы провалились в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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