Где смотреть женскую индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций

Во вторник, 18 февраля, в итальянском Антхольце, где проходит чемпионат мира по биатлону сезона-2019/2020, состоится женская индивидуальная гонка.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция женской индивидуальной гонки в Антхольце.

Начало гонки - в 15:15 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку из Италии покажет телеканал "UA: Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

Состав сборной Украины на гонку пока остается неизвестным. Участие в индивидуалке на чемпионате мира смогут принять лишь четыре наши соотечественницы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы провалились в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону.