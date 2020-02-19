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Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской индивидуальной гонки

среда, 19 февраля 2020, 09:53
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В среду, 19 февраля, в итальянском Антхольце, который принимает чемпионат мира по биатлону, состоится мужская индивидуальная гонка.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужской индивидуальной гонки в Антхольце.

Начало гонки - в 15:15.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

Украину в гонке представят Сергей Семенов, Артем Прима, Руслан Ткаленко и Антон Дудченко. Дмитрий Пидручный не сможет участвовать из-за проблем со спиной.

Гонки чемпионата мира идут в зачет Кубка мира, в котором лидирует француз Мартен Фуркад, набрав 692 очка. Второе место занимает его соотечественник Кентен Фийон-Майе (622). В первую тройку также входит норвежец Йоханнес Бе (576). Лучшим из украинцев является Пидручный, который с 254 очками занимает 20-е место.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы провалились в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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