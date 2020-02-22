Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской эстафеты

В итальянском Антхольце в рамках чемпионата мира по биатлону сезона-2019/2020 пройдет женская эстафета.
Смотрите на "Апострофе" онлнайн видео трансляцию гонки чемпионата мира.
Эстафета начнется в 12:35 по киевскому времени.
Плеер с трансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала.
На старт гонки выйдут сборные 24 стран. По мнению букмекеров, фаворитами эстафеты у женщин являются представительницы Норвегии, Германии и Швеции. Именно норвежские спортсменки возглавляют эстафетный зачет ЧМ.
В составе Украины первый этап пойдет Настя Меркушина, второй – Юля Джима, третий – Вита Семеренко, и четвертый – Елена Пидгрушная.
Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы провели очередную провальную гонку на чемпионате мира по биатлону.