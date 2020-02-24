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В матче НХЛ вратаря заменил водитель заливочной машины: видео

понедельник, 24 февраля 2020, 12:02
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Во время матча НХЛ между "Торонто" и "Каролиной" травмы получили оба вратаря гостевой команды, после чего место в воротах занял сотрудник ледовой арены.

Как пишут западные СМИ, 42-летний Дэвид Эйрс отыграл восемь минут, за которые успел отразить восемь бросков из 10, став первой звездой матча.

"Просто веселись. Если вдруг пропустишь десяток голов, нас это не парит. Благодаря этому я освоился как надо", – прокомментировал свой дебют водитель заливальной машины.

Также в сети показали эмоциональны кадры того, как новоиспеченного героя встречали раздевалке "Каролины" после матча.

Напомним, что в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) между "Днепром" и "Ледяными Волками" состоялась массовая драка.

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