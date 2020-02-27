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Где смотреть онлайн Днепр-1 - Динамо: расписание трансляций

четверг, 27 февраля 2020, 19:25
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28 февраля в матче 20-го тура чемпионата Украины встретятся "Днепр-1" и киевское "Динамо". Онлайн видеотрансляция матча Днепр - Динамо будет доступна на "Апострофе".

Начало матча в 19:00.

Прямую трансляцию противостояния покажет телеканал "2+2".

После 19 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 39 очков. "Днепр-1" находится на восьмой позиции, имея в активе 19 очков.

В первом круге "Динамо" обыграло "Днепр-1" в Киеве со счетом 2:0. Победу киевлянам принесли голы Беньямина Вербича и Виктора Цыганкова, которые отметились в каждом из таймов.

Ранее сообщалось, что в 19-м туре чемпионата Украины "Динамо" обыграло "Ворсклу".

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