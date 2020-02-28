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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
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Черный день Португалии: все результаты Лиги Европы 27 февраля

пятница, 28 февраля 2020, 01:19
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27 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Главным событием дня стал успех "Шахтера", который прошел "Бенфику". Португальцы вообще стали главными неудачниками 1/16 финала. Турнир покинули все четыре клуба. Сенсационно вылетел лондонский "Арсенал", а вот "Манчестер Юнайтед" уверенно прошел дальше. Также прекратил участие в турнире "Аякс", который в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

"Арсенал" Англия – "Олимпиакос" Греция - 1:2 (0:0) - первый матч - 1:0

Голы: Обамеянг (113) - Сиссе (53), Эль-Араби (119)

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Брюгге" Бельгия - 5:0 (3:0) - первый матч - 1:1

Голы: Бруну Фернандеш (27, с пенальти), Игало (34), Мактомини (41), Фред (82, 90)

"Интер" Италия – "Лудогорец" Болгария - 2:1 (2:1) - первый матч - 2:0

Голы: Бираги (31), Лукаку (45) - Каули (26)

"Брага" Португалия – "Рейнджерс" Шотландия - 0:1 (0:0) - первый матч - 2:3

Гол: Кент (61)

"Эспаньол" Испания – "Вулверхэмптон" Англия - 3:2 (1:1) - первый матч - 0:4

Голы: Кальери (16, 57, с пенальти, 90) - Траоре (22), Доэрти (79)

"Истанбул" Турция – "Спортинг" Португалия - 4:1 (2:0, 1:1) - первый матч - 1:3

Голы: Шкртел (31), Алексич (45), Вишча (90+2, 119, с пенальти) – Вьетто (68)

"Порту" Португалия – "Байер" Германия - 1:3 (0:1) - первый матч - 1:2

Голы: Марега (65) - Аларио (10), Демирбай (50), Хавертц (57)

"Гент" Бельгия – "Рома" Италия - 1:1 (1:1) - первый матч - 0:1

Голы: Дэвид (25) - Клюйверт (29)

"Базель" Швейцария – АПОЭЛ Кипр - 1:0 (1:0) - первый матч - 3:0

Гол: Фрай (38, с пенальти)

ЛАСК Австрия – АЗ Нидерланды - 2:0 (1:0) - первый матч - 1:1

Голы: Рагуж (44, с пенальти, 50)

"Мальме" Швеция – "Вольфсбург" Германия - 0:3 (0:1) - первый матч - 1:2

Голы: Брекало (41), Герхардт (65), Жоао Виктор (69)

"Аякс" Нидерланды – "Хетафе" Испания - 2:1 (1:1) - первый матч - 0:2

Голы: Данило (10), Оливера (63, автогол) - Мата (5)

"Селтик" Шотландия – "Копенгаген" Дания - 1:3 (0:0) - первый матч - 1:1

Голы: Эдуар (83, с пенальти) - Сантос (51), Пеп Мас (85), Н’Дойе (88)

"Бенфика" Португалия – "Шахтер" Украина - 3:3 (2:1) - первый матч - 1:2

Голы: Пицци (9), Диаш (36), Силва (47) - Диаш (12, автогол), Степаненко (49), Патрик (71)

"Севилья" Испания – ЧФР Румыния - 0:0 - первый матч - 1:1

Матч "Ред Булл Зальцбург" Австрия – "Айнтрахт" Германия был отменен из-за сложных погодных условий. В первой игре "Айнтрахт" победил со счетом 4:1.

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