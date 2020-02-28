RU  UA  EN

пятница, 28 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

28 февраля

17:38
Фотограф постит снимки беззаботной жизни своего кота, и пушистому просто нельзя не позавидовать Lime
17:15
Милла Йовович тепло поблагодарила старшую дочь за помощь с новорожденной малышкой (фото) Lime
16:47
Сегодня я рождаюсь заново: певица-трансгендер Зианджа сменила имя Lime
16:39
Присвоили больше сотни тысяч из бюджета: в СМИ рассказали о схеме компании чиновника УЗ
14:56
Говорят, участие Украины в Евровидении оказалось под угрозой - так ли это Lime
14:38
В Украине начал работу Совет институциональных реформ: детали
14:15
Принцу Гарри и Меган Маркл в Канаде отказали в бесплатной охране Lime
13:58
Оля Цибульская назвала свой вес и рассказала, как ей удалось похудеть Lime
13:26
Готовят аферу со взносами: Тимошенко предупредила об опасности инициатив власти по пенсиям
13:08
Мальчик вырос: звезда сериала "Малкольм в центре внимания" впервые женился Lime
12:45
Украинская певица перенесла концерт в Италии из-за коронавируса Lime
12:26
В мире прошли первые концерты с голограммой Уитни Хьюстон - мнения поклонников разошлись Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Днепр-1 - Динамо: расписание трансляций

пятница, 28 февраля 2020, 16:25
переглянути новину українською

28 февраля в матче 20-го тура чемпионата Украины встретятся "Днепр-1" и киевское "Динамо". Онлайн видеотрансляция матча Днепр - Динамо будет доступна на "Апострофе".

Начало матча в 19:00.

Прямую трансляцию противостояния покажет телеканал "2+2".

После 19 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 39 очков. "Днепр-1" находится на восьмой позиции, имея в активе 19 очков.

В первом круге "Динамо" обыграло "Днепр-1" в Киеве со счетом 2:0. Победу киевлянам принесли голы Беньямина Вербича и Виктора Цыганкова, которые отметились в каждом из таймов.

Ранее сообщалось, что в 19-м туре чемпионата Украины "Динамо" обыграло "Ворсклу".

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: все пары

Бенфика - Шахтер - 3:3 Хроника матча, видео голов

Реал - Манчестер Сити - 1:2 Хроника матча, видео голов

Лион - Ювентус - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: