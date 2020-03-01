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Лига чемпионов под угрозой: Динамо опустилось на 3-е место в чемпионате Украины

воскресенье, 01 марта 2020, 15:58
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Луганская "Заря" обыграла донецкий "Олимпик" в матче 20-го тура чемпионата Украины и обошла в турнирной таблице первенства киевское "Динамо", которое опустилось на 3-е место.

Встреча проходила в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 1:0. Автором единственного результативного удара в матче стал форвард луганчан Владислав Кабаев.

Победа позволила "Зари" подняться на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе команды Виктора Скрипника 40 очков. "Олимпик" находится на 10-й позиции, имея в активе 18 очков.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

20-й тур

ЗАРЯ - ОЛИМПИК - 1:0

Гол: Кабаев, 77.

Заря: Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Кочергин (Хомченовский, 78), Юрченко (Цвек, 90), Иванисеня, Кабаев, Леднев, Перович (Лунев, 78).

Олимпик: Крынский, Ксенз, Гришко, Зотко, Лебеденко, Вербный (Завийский, 52), Кравченко (Ду Коуту, 78), Кравчук, Политыло (Чогадзе, 80), Дегтярев, Зейхеди.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" потерпело поражение в днепровской битве.

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